Fahrer prallt gegen Garagenwand und stirbt

Ein 22-Jähriger ist mit seinem Auto in Haiterbach (Kreis Calw) gegen eine Garagenwand gefahren und an seinen Verletzungen gestorben. Durch die Wucht des Zusammenstoßes habe der Wagen in der Nacht zu Sonntag Feuer gefangen, teilte die Polizei mit. Anwohner kamen demnach herbeigeeilt und löschten die Flammen.

Für den Fahrer sei jede Hilfe zu spät gekommen, so die Polizei. Der Mann starb demnach noch an der Unfallstelle. Wie die Ermittler weiter mitteilten, soll der junge Mann nach ersten Erkenntnissen sein Handy während der Fahrt benutzt haben und zu schnell in eine Kurve gefahren sein.