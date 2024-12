Radfahrerin stirbt nach Unfall

Eine 85-jährige Radfahrerin ist an den Folgen eines Verkehrsunfalls in Kenzingen (Kreis Emmendingen) gestorben. Nach Angaben der Polizei war die Frau am Vormittag von einem Kreisverkehr gekommen, als sie von einem Auto überholt worden sein soll. Die Frau stieß aus unbekannten Gründen an einen geparkten Lastwagen, stürzte und geriet unter ein entgegenkommendes Fahrzeug.

Die Seniorin erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass sie später in der Klinik starb. Die Verkehrspolizei ermittelt und sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Auch sucht sie den Autofahrer, der die Frau vor dem Unfall überholt haben soll.