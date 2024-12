Ein Toter nach Brand in Wohnhaus

Bei einem Wohnhausbrand im Kreis Esslingen ist ein Mensch ums Leben gekommen. Die Polizei geht davon aus, dass es sich bei dem Toten um den 66-jährigen Bewohner aus in Leinfelden-Echterdingen handelt. Ein 64-jähriger Bewohner konnte noch rechtzeitig mit einer Drehleiter aus dem Dachgeschoss gerettet und ins Krankenhaus gebracht werden.

Eine 73-Jährige wurde mit Verdacht auf eine Rauchvergiftung behandelt, wie die Polizei mitteilt. Außerdem sei ein Feuerwehrmann bei den Löscharbeiten leicht verletzt und ins Krankenhaus gebracht worden. Zwei Polizeibeamte erlitten demnach Atemwegsbeschwerden, blieben aber dienstfähig.

Die Einsatzkräfte wurden alarmiert, weil am Nachmittag Rauch in dem Wohnhaus gemeldet worden war. Als ein Großaufgebot an Rettungskräften eintraf, seien Flammen und schwarzer Rauch aus dem Haus gekommen, wie die Polizei mitteilte. Die Brandursache ist unklar. Ersten Schätzungen zufolge beläuft sich der Sachschaden auf 500.000 Euro. Die Ermittlungen laufen.