Hinweise auf Brandstiftung nach Brand in Wendlingen

Nach dem Brand eines Fabrikgebäudes in Wendlingen am Neckar (Kreis Esslingen) geht die Polizei Hinweisen auf Brandstiftung nach. Es habe sich der Verdacht ergeben, dass mehrere Minderjährige an der Brandentstehung beteiligt gewesen sein könnten, sagte ein Polizeisprecher am Morgen. Zunächst hatte die Stuttgarter Zeitung berichtet.

Der Brand war am Abend des 23. Dezembers 2024 in dem leerstehenden Gebäude ausgebrochen. Mehr als 180 Einsatzkräfte versuchten laut Feuerwehr die ganze Nacht, den Flammen Herr zu werden. Wegen Funkenflugs musste der Verkehr auf einer angrenzenden Bahnstrecke eingestellt werden. Erst am Morgen darauf, nach knapp zehn Stunden, war das Feuer gelöscht. Das Gebäude brannte laut Polizei komplett nieder. Den Schaden schätzte die Polizei auf eine hohe sechsstellige Summe. Verletzte habe es nicht gegeben.

Abschließend geklärt sei die Brandursache trotz der neuen Hinweise bisher nicht, sagte der Polizeisprecher. Die Ermittlungen könnten sich noch mehrere Wochen oder Monate andauern. Wie alt die Minderjährigen sind und wie genau sie an der Entstehung des Brandes beteiligt gewesen sein sollen, teilte der Sprecher nicht mit.