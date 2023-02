Kreis Gütersloh

06:42 Uhr

Polizei warnt vor giftiger Rauchwolke nach Feuer in Lagerhalle

Feuerwehrleute bekämpfen einen Brand. Zwei Lagerhallen in Steinhagen (Kreis Gütersloh) sind am Dienstag in Brand geraten. In einer der beiden Hallen würden Chlorgasprodukte für Schwimmbäder gelagert, sagte ein Sprecher der Feuerwehr.

Bei einer Firma in Steinhagen ist am Dienstagabend ein Feuer ausgebrochen. In der Lagerhalle befanden sich auch Chemikalien. Deshalb warnt die Polizei jetzt vor Rauchgasen.

Von Svenja Moller Artikel anhören Shape