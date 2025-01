Lagerhalle steht in Brand - 150 Einsatzkräfte vor Ort

Wegen eines Brandes im Kreis Karlsruhe sind über 150 Kräfte der Feuerwehr, des Technischen Hilfswerk (THW), der Polizei und des Rettungsdienstes im Einsatz. Die Zahl werde sich aber noch erhöhen, sagte ein Sprecher der Feuerwehr am frühen Morgen. Das THW entfernte demnach am frühen Morgen noch ein eingestürztes Dach, damit man das Feuer ablöschen kann.

Das Feuer war den Angaben zufolge in einer rund 1.500 Quadratmeter großen Halle ausgebrochen, in der Kunststoff verarbeitet wird. Ein Sprecher der Polizei sprach von «heftigsten Beschädigungen» an dem Firmengebäude. Verletzt worden sei niemand. Zur Schadenshöhe gab es zunächst keine Angaben. Auch die Brandursache war vorerst nicht bekannt.