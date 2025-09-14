Auto fährt in NRW gegen Baum - Drei Tote

Bei einem schweren Unfall im Nordwesten Nordrhein-Westfalens sind drei Menschen ums Leben gekommen. Ein Auto sei in Bedburg-Hau nahe der niederländischen Grenze nach dem Überholen von der Straße abgekommen, gegen einen Baum geprallt und habe Feuer gefangen, teilte die Polizei mit.

Der 28 Jahre alte Fahrer sei in dem Auto gestorben. Zwei weitere Insassen im Alter von 49 und 15 Jahren seien aus dem Fahrzeug geschleudert worden und ebenfalls noch an der Unfallstelle gestorben. Die genaue Ursache des Unfalls ist laut Polizei bislang unklar.

Drei Menschen starben bei diesem Autounfall. (Handout) Foto: ---/Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau/dpa