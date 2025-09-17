Millionenschaden nach Brand in Sägewerk

Bei einem Brand in einem Sägewerk in Merenberg (Kreis Limburg-Weilburg) ist ein Schaden in Millionenhöhe entstanden. Mehrere Feuerwehren waren der Polizei zufolge in der Nacht im Einsatz, um das Feuer zu löschen. Das Dach des Betriebs sei bereits eingestürzt, sagte ein Sprecher in den frühen Morgenstunden. Derzeit würden die Wände eingerissen, um letzte Glutnester besser löschen zu können.

Ein angrenzendes Gebäude einer Holzbaufirma wurde laut Polizei durch die Flammen ebenfalls beschädigt, auch einzelne Gegenstände im Inneren hätten gebrannt. Der Schaden dort sei aber überschaubar.

Menschen wurden den Erkenntnissen nach nicht verletzt. Die Polizei ermittelt wegen möglicher Brandstiftung.