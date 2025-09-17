Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Panorama
Icon Pfeil nach unten

Kreis Limburg-Weilburg: Millionenschaden nach Brand in Sägewerk

Kreis Limburg-Weilburg

Millionenschaden nach Brand in Sägewerk

Flammen zerstören ein Sägewerk in Merenberg komplett. Die Feuerwehr kämpft noch stundenlang gegen die Glut. Der entstandene Schaden ist immens.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    In den frühen Morgenstunden löscht die Feuerwehr noch immer. (Symbolbild)
    In den frühen Morgenstunden löscht die Feuerwehr noch immer. (Symbolbild) Foto: Marcus Brandt/dpa

    Bei einem Brand in einem Sägewerk in Merenberg (Kreis Limburg-Weilburg) ist ein Schaden in Millionenhöhe entstanden. Mehrere Feuerwehren waren der Polizei zufolge in der Nacht im Einsatz, um das Feuer zu löschen. Das Dach des Betriebs sei bereits eingestürzt, sagte ein Sprecher in den frühen Morgenstunden. Derzeit würden die Wände eingerissen, um letzte Glutnester besser löschen zu können.

    Ein angrenzendes Gebäude einer Holzbaufirma wurde laut Polizei durch die Flammen ebenfalls beschädigt, auch einzelne Gegenstände im Inneren hätten gebrannt. Der Schaden dort sei aber überschaubar.

    Menschen wurden den Erkenntnissen nach nicht verletzt. Die Polizei ermittelt wegen möglicher Brandstiftung.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden