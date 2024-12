Keller von zwei Häusern in Flammen - Bewohner evakuiert

Zwei Wohnhäuser sind in Weil am Rhein (Kreis Lörrach) evakuiert worden, weil die Keller in Brand standen. Die Löscharbeiten dauern an, der Brand sei aber unter Kontrolle, teilte die Polizei mit. Verletzt sei niemand. Für die evakuierten Anwohner werde ein Versorgungszelt aufgebaut.

Die Brandursache ist demnach noch unklar. Unmittelbar vor dem Brand seien zwar mehrere Jugendliche gesehen worden, die Feuerwerkskörper zwischen die Häuser warfen, allerdings sei noch unklar, ob es einen Zusammenhang mit den Kellerbränden gebe. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen.

Den Angaben zufolge waren die Einsatzkräfte verständigt worden, weil aus einem Kellerfenster Rauch aufstieg und Flammen zu sehen waren. Als die Feuerwehr eintraf, standen demnach bereits die Keller von zwei Häusern in Vollbrand. Beide Gebäude wurden evakuiert. Zwischenzeitlich mussten auch die Bewohner der benachbarten Gebäude ihre Wohnungen verlassen. Für sie bestehe inzwischen aber keine Gefahr mehr durch Flammen oder Rauch. Sie konnten bereits zurückkehren.