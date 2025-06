Auto brennt auf A3: Teilsperrung und Stau

Die vielbefahrene Autobahn 3 bei Obertshausen (Kreis Offenbach/Main) ist am Samstag wegen eines Feuers bis auf einen Streifen für über zwei Stunden gesperrt worden. Ein Auto geriet vermutlich wegen eines technischen Defekts auf der A3 in Richtung Frankfurt in Brand, wie die Polizei mitteilte. Durch die Sperrung von zwei der drei Fahrstreifen staute sich der Verkehr.

Der Fahrer habe das Auto noch auf den Standstreifen lenken und sich unverletzt in Sicherheit bringen können. Das Auto sei fast vollständig ausgebrannt, sagte ein Polizeisprecher. Den Angaben nach breitete sich das Feuer auf die umliegende Böschung und eine Lärmschutzwand aus.

Der Standstreifen kurz vor der Abfahrt Obertshausen wurde durch den Brand stark beschädigt. Bis er in den kommenden Tagen repariert wird, bleibt der Standstreifen vorerst gesperrt. Wie hoch der gesamte Schaden genau war, war laut Polizei zunächst nicht klar.