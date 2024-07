Kind büxt aus und setzt sich in Zug

Ein kleiner Junge ist am Bahnhof in Metzingen (Kreis Reutlingen) ausgebüxt und hat sich in einen Zug Richtung Reutlingen gesetzt. Der Sechsjährige, der mit seiner 29 Jahre alten Mutter unterwegs gewesen war, fiel dann im Zug Bahnreisenden auf - sie übergaben ihn in Reutlingen der Polizei, wie die Beamten mitteilten. Anschließend sorgte die Polizei nach dem Vorfall vom Freitag dafür, dass das Kind schnell wieder mit seiner Familie vereint war, wie es weiter hieß.

