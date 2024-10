Mann will rollendes Auto stoppen - lebensgefährlich verletzt

Ein 59-Jähriger ist beim Versuch, sein wegrollendes Auto zu stoppen, eingeklemmt und schwer verletzt worden.

Wie die Polizei mitteilte, hatte der Mann sein Fahrzeug am Samstagmorgen in Trossingen (Kreis Tuttlingen) am Fahrbahnrand abgestellt, aber nicht ausreichend gesichert. Als er ausstieg, um einer Anwohnerin Besorgungen zu übergeben, geriet das Auto - samt offener Fahrertür - ins Rollen.

Mit lebensgefährlichen Quetschungen in Klinik

Laut Polizeiangaben versuchte der Mann, durch die geöffnete Fahrertür die Handbremse zu ziehen. Die offene Tür streifte jedoch einen Poller, wodurch der Mann in der Fahrertür eingeklemmt wurde.

Ersthelfer schafften es nicht, den Mann zu befreien - dazu waren Rettungsdienst und Feuerwehr notwendig. Der 59-Jährige wurde mit lebensgefährlichen Quetschungen zwischen Hals und Bauch in eine Klinik gebracht.