Kreta: Diese Märkte sollten Urlauber sich nicht entgehen lassen

Schöne Strände, atemberaubende Natur und viel Kultur: Kretas vielfältige Attraktionen locken jedes Jahr Millionen Touristen an. Wer Urlaub auf der griechischen Mittelmeer-Insel macht, sollte sich auch bestimmte Märkte nicht entgehen lassen. Denn hier finden Besucher traditionelle Produkte und frische Ware wie Fleisch, Fisch und Käse sowie Obst und Gemüse. Darüber hinaus können sie Souvenirs kaufen und geschichtsreiche Orte erkunden. Dabei kommen sie in Kontakt mit dem griechischen Alltag und der Kultur. Aber welche Märkte sind vor allem einen Besuch wert?

Kreta: Welche Märkte sollten Urlauber sich nicht entgehen lassen?

Die internationale Touristikwebsite Tripadvisor führt eine Liste mit Floh- und Straßenmärkten auf Kreta, die Reisenden zufolge besonders sehenswert sind. Die Rue du Cuir (zu Deutsch: „Lederstraße“) in Chania belegt den zweiten Platz im Tripadvisor-Ranking der beliebtesten Floh- und Straßenmärkte auf Kreta. Wie ihr Name bereits andeutet, gibt es hier kleine Geschäfte, die vor allem Lederwaren verkaufen. Eine Frau schreibt auf Tripadvisor: „Sieht toll aus, wenig dahinter. Nach guten und echten Lederportemonnaies muss man schon suchen. [...] Zudem gibt es viel Massenware, also alle Läden haben gleiche Ware.“

Eine andere Person bewertet das Angebot ähnlich: „Ein Ledergeschäft reiht sich an das andere, dazwischen auch einige Läden mit anderen mehr oder weniger geschmackvollen Souvenirs, die Touristen ansprechen sollen. Das Angebot der Geschäfte ähnelt sich, wer zum Beispiel Taschen, Sandalen oder Portemonnaies sucht, wird aber sicher fündig und kann nach intensivem Verhandeln sogar einen guten Preis erzielen. Aus der Masse ragt ein Musikgeschäft heraus, das gleich am östlichen Ende der Straße liegt. Hier findet man eine sehr gute Auswahl von DVD und CD mit griechischer Folklore und wird auch bei speziellen Wünschen gut beraten (in Englisch).“

Der Zentralmarkt von Heraklion liegt in der Straße 1866, dessen Name laut Visit Heraklion an einen der wichtigsten kretischen Aufstände zum Sturz der einstigen türkischen Herrschaft erinnert. Demnach war die gepflasterte Straße jahrzehntelang „das Zentrum des Handels und das kulinarische Herz der Stadt“. Hier finden Besucher eine große Auswahl an Geschäften, die Souvenirs, Honig, Kräuter, frisches Obst, Gemüse und Fisch, traditionelle Süßigkeiten sowie Käseprodukte verkaufen. Auf dem Markt gehen auch Einheimische einkaufen, welche Visit Heraklion zufolge auch die traditionellen Cafés besuchen, in denen man etwa auf einen Raki vorbeischauen kann.

Der Zentralmarkt von Heraklion belegt auf Tripadvisor den dritten Platz und hat im Durchschnitt eine Besucherbewertung von 3,5 von 5. Ein Nutzer schreibt: „Wenn Sie in Heraklion sind, ist es eine gute Idee, einen Spaziergang durch die Straßen zu machen und den Markt zu finden. Touristen und Einheimische finden hier immer etwas, was sie brauchen, von Frischwaren, Fisch, Fleisch bis hin zu Souvenirs und Schmuck. Natürlich gibt es auch Restaurants und Coffeeshops.“

Ein Anderer kommentiert: „Am Verkaufsstand gibt es viele wirklich kretische Produkte, sehr preiswert - zum Beispiel der leckere griechische Joghurt, Fisch und wir bekamen eine ganze Tüte feiner Tomaten geschenkt! Es gibt kaum Touristen, was es für uns zu etwas Besonderem machte.“ Wieder eine andere Person war hingegen wenig begeistert von dem Zentralmarkt in Heraklion: „Viel zu viele identische Geschäfte, sehr schlechte Qualität, eine Touristenfalle, es gibt eine andere Straße, wo man Qualitätsprodukte hat.“

Auf den Markt in Kretas Hauptstadt folgt der Markt von Agios Nikolaos im Ranking. Dieser findet immer mittwochs statt und ist „eine Attraktion für jeden Besucher der Stadt“, schreibt die offizielle Reiseseite der Stadt, Agios Nikolaos Crete. Demnach bieten kretische Erzeuger hier lokale Produkte wie Milchprodukte, Obst und Gemüse an. Kleidung und Haushaltswaren ergänzen das Angebot. Laut Agios Nikolaos Crete wurde der Markt von seinem alten Standort neben dem Krankenhaus verlegt und befindet sich nun in einem eigens dafür vorgesehenen Bereich in der Nähe des Überlandbusbahnhofs (KTEL).

Auch interessant: Die ehemalige Leprainsel Spinalonga soll aufgewertet werden. Dazu sind einige Maßnahmen geplant.

Welcher ist der beliebteste Markt auf Kreta?

Doch welcher Markt ist der beliebteste bei Tripadvisor? An erster Stelle steht der Städtische Markt von Chania, das „Herz“ der Stadt, wie die Stadtbibliothek von Chania auf ihrer Internetseite schreibt. Das 4000 Quadratmeter große Gebäude auf einer Fläche von über 17.000 Quadratmetern „ist nicht nur ein Zentrum großer Geschäftsaktivitäten, sondern auch ein greifbares Abbild der Idee der Agora des antiken Griechenlands“, heißt es.

Im Städtischen Markt von Chania steckt also viel Geschichte. Der damalige griechische Premierminister Eleftherios Venizelos weihte das Gebäude am 4. Dezember 1913 ein – und damit drei Tage nach der offiziellen Zeremonie der Vereinigung Kretas mit Griechenland. Während der Besatzungszeit brachten die Deutschen die Halle unter ihre Kontrolle und nutzten sie laut Angaben der Stadtbibliothek von Chania für die Bedürfnisse ihrer Armee. Im Jahr 1980 erklärte das Kulturministerium den Stadtmarkt von Chania zum Denkmal.

Der Städtische Markt von Chania hat bei Tripadvisor fast 800 Bewertungen, die insgesamt sehr positiv ausfallen. Eine Besucherin schreibt zum Beispiel: „Nichts Umwerfendes aber durchaus eine Besichtigung wert. Das Warenangebot ist sehr breit. Ausgesprochen günstig und gut sind die Restaurants/Tavernen. Aussuchen des Essens an der Theke und auch sonst pures hellenisches Flair. Freundliche Menschen. Basics der griechischen Sprache sind sehr hilfreich.“

Eine Andere schreibt: „Wunderschöne Markthalle mit allem, was das Herz begehrt: Obst, Gemüse, Fleisch, Fisch und Käse. Man findet dort alles, auch Mitbringsel sind zu finden in den kleinen Läden vor Ort.“ Ein anderer Mann ist weniger begeistert: „Für mich handelt es sich nicht um eine Markthalle, sondern um einen riesigen Souvenirladen. Wir hatten mehr erwartet.“

Das Gebäude wird derzeit umgebaut und erhält etwa ein neues Dach, das ein Abgleich des vorherigen sein soll. Der Bürgermeister von Chania, Panagiotis Simandirakis, sagte, dass das Bauprojekt im Frühjahr 2025 abgeschlossen sein wird. Das geht aus einer Pressemitteilung der Stadt Chania von Ende Juli 2024 hervor. Dann sollen verstärkt lokale Produkte in der alten Markthalle angeboten werden.

Übrigens: Auf Kreta gibt es außerdem schöne Wanderrouten, tolle Wasserfälle und romantische Hafenstädte. Eine beliebte Attraktion auf der Urlaubsinsel hat nach dem Tod einer Touristin mit neuen Sicherheitsmaßnahmen wieder geöffnet. Und wer überlegt, im Herbst nach Kreta zu reisen, der sollte wissen, wie das Wetter Statistiken zufolge im September und Oktober sowie im November ist.