Neue Attraktion auf Kreta: Das bietet der erste Unterwasserpark in Griechenland

Durch das azurblaue Meer tauchen und die Unterwasserwelt bestaunen, kann das absolute Highlight des Kreta-Urlaubs sein. Angebote für Tauch- und Schnorchelfans gibt es auf der griechischen Insel viele. Die sind laut Radio Kreta allerdings oft in privater, ausländischer Hand und greifen in sensible Ökosysteme ein. 2025 soll ein Unterwasserpark auf Kreta öffnen, der eine spannende neue Attraktion ist und gleichzeitig im Einklang mit der Natur funktionieren soll. Was der Unterwasserpark Besucherinnen und Besuchern bietet, wo er sich befindet und welche Innovation das alles möglich macht, erfahren Sie hier.

Was bietet der neue Unterwasserpark auf Kreta?

Laut der Griechenland Zeitung haben die Bauarbeiten an Griechenlands erstem „Meeresschutz- und Freizeittauchpark“ bereits im Oktober 2024 begonnen. Der Park entsteht in der Bucht Omprogialos in der Gemeinde Apokoronas in der Nähe von Chania im Norden der Insel. Laut dem internationalen Online-Magazin Greek Reporter soll es auf einer Gesamtfläche von 60.000 Quadratmetern verschiedene Unterwasserstrukturen und Attraktionen zu bestaunen geben. Sowohl für erfahrene als auch unerfahrene Taucherinnen und Taucher soll im neuen Unterwasserpark etwas dabei sein. Drei verschiedene Tauch-Routen in Tiefen zwischen 8,50 und 25 Metern können an das persönliche Erfahrungslevel angepasst werden.

Laut der Tourismusseite kretatipp.de soll man sich im Unterwasserpark unter anderem 40 künstliche Riffs anschauen können: „Die künstlichen Riffe sollen das Gebiet in ein riesiges ‚offenes‘ Unterwasseraquarium verwandeln, das Taucher und Meeresliebhaber gleichermaßen anlockt.“ Außerdem spendet das griechische Verteidigungministerium laut Radio Kreta zwei Kriegsschiffe, deren Wracks unter Wasser erkundet werden können. Ein konkretes Eröffnungsdatum gibt es bisher nicht, aber der Park soll 2025 öffnen.

Was ist ein künstliches Riff?

Der „Apokoronas Diving Park“ wird unter anderem von Artificial Reef Innovative Applications aufgebaut, einer Tochter des Hellenic Centre for Marine Research auf Kreta. Dort stellt man menschengemachte Strukturen her, die ins Wasser gelassen werden und dort natürliche Riffe nachahmen sollen. Sie sehen aus wie echte Riffe: große poröse Steine mit vielen Löchern und Spalten. So sollen sie Meereslebewesen eine Lebensgrundlage und Schutz vor Strömung und Fressfeinden bieten, die sich dort nach einer gewissen Zeit ansiedeln. Künstliche Riffe gibt es in Griechenland schon seit 2000, wie es in einer Studie heißt. Der neue Unterwasserpark auf Kreta soll Umweltschutz, Tourismus und die lokale Bevölkerung auf neuartige Weise in Harmonie miteinander bringen.

