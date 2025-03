Kreta im April 2025: Wie warm ist es auf der Urlaubsinsel – und wie hoch ist die Wassertemperatur?

Im April ist das Wetter in Deutschland häufig unberechenbar. Immerhin macht der Monat sprichwörtlich, was er will. Wer diesen klimatischen Unsicherheiten entkommen will, findet im Mittelmeerraum Länder und Inseln, die eine milde bis warme Alternative bieten. Und vor allem: Beständigkeit. Eine der beliebtesten Destinationen der deutschen Touristinnen und Touristen in diesem Zuge: Kreta. Die griechische Mittelmeerinsel lockt mit beständig gutem Wetter, einigen Sehenswürdigkeiten und vielen möglichen Freizeitaktivitäten. Doch wie genau ist das Wetter auf Kreta im April zu erwarten?

Kreta: Wie warm wird es im April?

Wer im April auf Kreta ist, hat gute Chancen, eine trockene Zeit zu erleben. Laut reise-klima.de kommt es in dem Monat durchschnittlich zu vier Regentagen. Komplett verregnete Tage sind unwahrscheinlich. Mit den Temperaturen geht es bergauf. Tagsüber wird häufig die Marke von 20 Grad Celsius überschritten, wie wetteronline.de berichtet. Im Durchschnitt gibt es demnach acht Sonnenstunden am Tag.

Minimaltemperaturen im April werden von reise-klima.de für Kreta auf 12 Grad angegeben. Ein Unterschied zu den klimatischen Verhältnissen ist auf der Mittelmeerinsel dabei zu erkennen: In der Nacht kühlt es kaum mehr deutlich ab, was in Deutschland häufiger der Fall ist.

Wie hoch ist die Wassertemperatur auf Kreta im April?

Wer einen Badeurlaub plant, der muss im April auf Kreta hart gesotten sein. Das Mittelmeer ist zu dieser Zeit noch recht frisch. Bei reise-klima.de wird eine Durchschnittstemperatur von 16 Grad angegeben. Allerdings scheint wetteronline.de andere Daten zu haben. Hier wird die Wassertemperatur auf Kreta im April mit 18 Grad angegeben. Im Sommer wird das Mittelmeer um die Insel dann bis zu 25 Grad warm.

Kreta im April: Welche Aktivitäten bieten sich an?

Das Klima, das im April auf Kreta herrscht, eignet sich gut zum Wandern. Die Temperaturen sind angenehm, aber in der Regel nicht so heiß, dass eine Wanderung schnell zur Qual wird. Auf der Insel gibt es zahlreiche Touren zu Wasserfällen. Besonders spektakulär ist die Samaria-Schlucht. Hier sollten Sie aber gut vorbereitet sein und nicht die Wege verlassen. Zuletzt ist ein deutscher Student in der Region der Schlucht auf Kreta verunglückt.

Attraktiv ist die Tatsache, dass Sie die Insel im April von ihrer grünen Seite kennenlernen können. Der Regen, der in den Wintermonaten fällt, sorgt dafür, dass sich eine vielfältige Pflanzenwelt ausbreiten kann. Auf Kreta wachsen etwa 1700 Pflanzenarten, wie bei incrediblecrete.gr nachzulesen ist. Unter anderem wilde Gladiolen, Alpenveilchen und Lilien.

Das milde bis warme Klima ist auch ideal, um die Sehenswürdigkeiten auf Kreta zu besichtigen. Es gibt zahlreiche Museen, wie das archäologische Museum in Heraklion. Zudem ist Kreta berühmt für malerische Klöster. Außerdem gibt es einige Hafenstädte, die einen Besuch wert sind.

Auf Kreta können Sie auch den schönsten Strand der Welt bestaunen. Zu diesem wurde der Elafonissi jüngst gekürt. Im April herrschen zwar keine idealen Strand- und Badebedingungen, allerdings sind die Strände auf Kreta bei Weitem nicht so bevölkert, wie es im Sommer oft der Fall ist.