Kreta im Januar: Wie ist das Wetter auf der Urlaubsinsel?

Kilometerlange Strände, türkisblaues Wasser und ein perfekter Sommerurlaub: Kreta, die größte griechische Insel mit über 8000 Quadratkilometer Fläche, ist auch unter deutschen Urlaubern ein beliebtes Reiseziel.

Der griechische Sommer ist trocken, heiß und bringt auch die ein oder andere Hitzewelle hervor. Doch wie wird das Wetter im Januar? Kann man im Meer baden gehen oder muss man sich eine Regenjacke und einen dicken Pullover einpacken?

Übrigens: Wein, Nachtleben, antike Orte und gastfreundliche Dörfer können Urlauber egal zu welcher Jahreszeit auf Kreta erleben.

Klima auf Kreta: Ist es im Winter warm?

Laut den Daten des griechischen Wetterdienstes EMY, ist der Winter in der Ägäis und auf den Ionischen Inseln milder als in Nord- und Ostgriechenland. Doch wie sieht es genau auf Kreta aus?

Laut wetteronline.de herrscht ein relativ milder Winter auf der Urlaubsinsel Kreta. Im Januar erreichen die Tagestemperaturen zwischen 10 und 15 Grad Celsius. Im Durchschnitt gibt es vier Sonnenstunden pro Tag und elf Regentage im Januar.

Kreta: Hoffnung auf Super-Wetter im Januar?

Aussichten auf Temperaturen über 20 Grad im Januar: Darauf hofften vermutlich schon die antiken Griechen. Denn die sogenannten Halkyonischen Tage bringen meist zwischen Januar und Mitte Februar blauen Himmel, Sonnenschein und Windstille, wie der Wetterdienst EMY schreibt.

Laut des Nachrichtenmediums Greek Reporter war der Januar 2023 aufgrund dieses Phänomens in ganz Griechenland betrachtet, einer der heißesten jemals. Für den Winter 2023/2024 traten die Halkyonischen Tage sogar schon in der Weihnachtszeit auf, sowie noch einmal Anfang Februar.

Wie das Wetterportal Accuweather zeigt, lagen die Temperaturen in Kretas Hauptstadt Heraklion im Januar 2024 an vielen Tagen nah an 20 Grad, am 19. Januar sogar bei 23 Grad. Der kälteste Tag in der Hafenstadt war tagsüber mit 10 Grad der 30. Januar.

Übersetzen lassen sich die Halkyonischen Tage wortwörtlich mit ruhigen, friedlichen Tagen, wie Greek Reporter berichtet. Sie dauern ungefähr eine Woche an. Ob sie im Januar 2025 wieder auftreten, wird sich zeigen.

Kann man im Januar auf Kreta baden?

Laut wetteronline.de wird es mit einem Badeurlaub im Januar auf Kreta zwar nicht unmöglich, aber es bleibt doch eher etwas für Hartgesottene. Das Wasser kühlt auf 16 Grad ab.

Das Wetter im Januar auf Kreta ist also typischerweise eher weniger sommerlich und badetauglich. Es sei denn, die Halkyonischen Tage geben den Temperaturen einen Aufschub.

Übrigens: Die Flugzeit von Deutschland nach Kreta beträgt ungefähr drei Stunden – und ist abhängig davon, ob man im Süden, Norden, Westen oder Osten startet. Viele deutsche Flughäfen steuern Kreta an.