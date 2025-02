Kreta im März: Wie warm ist es?

Im März nimmt das Frühjahr zumeist richtig Fahrt auf. Der Frost und die eisigen Temperaturen aus dem Winter werden abgeschüttelt und mit dem Frühlingsbeginn steigen die Quecksilbersäulen der Thermometer. Wem das nicht schnell genug geht, der sucht in diesen Wochen das Weite – im Süden.

Etwa auf Kreta, der größten griechischen Insel. Dort können Urlauber deutlich mehr erleben als den üblichen Strandurlaub, für den es im März ohnehin noch etwas zu früh ist. Kreta bietet über 2000 Meter hohe Berge, sehenswerte Schluchten, verschiedenste Wanderrouten und abwechslungsreiche Hafenstädte.

Ein weiterer Vorteil eines Kreta-Besuchs früh im Jahr: Es fällt leichter dem Massentourismus zu entgehen. Natürlich stellt sich aber auch die Frage, mit welchen Temperaturen im März zu rechnen ist.

Kreta: Wo liegt die Insel?

Kreta umfasst eine Fläche von 8000 Quadratkilometern und liegt an der Kreuzung von Südosteuropa, Südwestasien und Nordafrika, wie der offiziellen Tourismus-Webseite incrediblecrete.gr zu entnehmen ist. Von West nach Ost beträgt die Länge rund 260 Kilometer, die Küstenlinie umfasst mehr als 1000 Kilometer.

Kreta: Wie warm ist es im März?

Der März beschert Kreta laut dem Portal reise-klima.de Temperaturen zwischen zehn und 17 Grad. Damit liegen die Werte leicht über jenen aus dem Januar und dem Februar. Pro Tag ist mit sechs Sonnenstunden zu rechnen, die Wassertemperatur lädt mit rund 16 Grad noch nicht unbedingt zum Baden oder gar Tauchen und Schnorcheln ein. Außerdem sind demnach im März sieben Regentage zu erwarten.

Nicht ganz so hohe Temperaturen verspricht wetter.de – demnach werden im März acht bis 15 Grad erreicht. Das Wasser soll auch nur 15 Grad warm sein. Derweil soll es laut dem Portal wetteronline.de für die an der Nordküste gelegene Hauptstadt Heraklion im März Tageswerte zwischen 16 und 19 Grad geben, nachts kühlt es auf zehn bis zwölf Grad ab. Durchschnittlich lässt sich die Sonne sieben Stunden am Tag blicken, an sechs Tagen regnet es.

Kreta im März: Was hat die Insel zu bieten?

Die Temperaturen offenbaren bereits, dass der März auf Kreta eher für einen Abenteuerurlaub als einen Strandurlaub geeignet ist. Letzteres bietet sich vor allem im Hochsommer, aber auch im Mai und bis in den Oktober hinein an.

Dagegen kann im März die Flora bewundert werden, laut kreta.com blühen in jenen Wochen bereits Lilien, Alpenveilchen und wilde Gladiolen. Die auf Kreta für ihre große Vielfalt bekannte Pflanzenwelt explodiere regelrecht, heißt es dort. Nach Angaben von incrediblecrete.gr wartet die Insel mit mehr als 1700 Arten auf, einige sind nur in bestimmten Gegenden zu finden.

Neben Erkundungstouren lohnen sich auch Besuche von Sehenswürdigkeiten wie berühmten Museen, etwa das Archäologische Museum in Heraklion. Aber auch die verschiedenen Märkte, Klöster und Paläste können erkundet werden.

Übrigens: Kreta bekommt südöstlich von Heraklion einen neuen Flughafen. Die Insel beherbergt den zweitgrößten Wasserfall Griechenlands. Zu den beliebten Touristenattraktionen zählt auch die Insel Spinalonga, die eine bewegte Vergangenheit hat.