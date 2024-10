Kreta schafft neue Touristenattraktion - Was erwartet Besucher ab dem Sommer 2025?

Die ehemalige Lepra-Insel Spinalonga, romantische Hafenstädte, eine Natur mit hohen Bergen, atemberaubenden Schluchten und Wasserfällen sowie schönen Stränden mit türkisblauem Wasser: Kreta ist reich an Sehenswürdigkeiten und lockt deshalb jedes Jahr Millionen Besucher an. Und bald soll ein neuer Spot auf der Liste stehen. Denn in der Präfektur Chania entsteht eine neue Touristenattraktion.

Was bietet die neue Touristenattraktion auf Kreta?

Die Gemeinde Apokoronas hat am 8. Oktober 2024 angekündigt, dass der Bau eines Taucherparks in Ombrosgialos östlich der Hafenstadt Chania am Folgetag beginnt. Der Bürgermeister der Gemeinde Apokoronas, Charalambos Koukianakis, sprach in einer Pressemitteilung von einem „großen Schritt zur Diversifizierung unseres Tourismusangebots“. Demnach sollen 37 technische Riffe und zwei ausgemusterte Kriegsschiffe im Meer eine Unterwasserwelt für Taucher schaffen.

„Der Taucherpark wird in einer Tiefe von 8,5 bis 25 Meter auf einer Fläche von 60.000 Quadratmetern angelegt“, teilte Koukianakis gegenüber unserer Redaktion mit. Im November werde das erste Schiff in einer Tiefe von 16 Metern und im Februar ein zweites Schiff 25 Meter tief im Meer platziert. Schließlich soll der 140 Meter von der Küste entfernte Taucherpark aus drei Routen mit verschiedenen Schwierigkeitsstufen bestehen. Dazu soll ein Sicherheitszentrum den Bereich mithilfe von Kameras überwachen. Weiterhin sollen spezielle Bojen den Taucherpark an der Meeresoberfläche markieren.

Kreta: Was verspricht sich die Gemeinde von dem Angebot?

Der künftige Taucherpark in Apokoronas soll neue Möglichkeiten für die Entwicklung der Meeresfauna sowie -flora bieten und sich positiv auf die Fischerei auswirken. „Unser Ziel ist es, Apokoronas als Top-Destination für Tauchen und nachhaltige Tourismusaktivitäten hervorzuheben“, so Koukianakis in der Pressemitteilung. Ferner sei es das Ziel, „den Park als eines der führenden Ziele des schnell wachsenden Netzes des Tauchtourismus‘ in Griechenland zu fördern“.

So soll es der erste Taucherpark im Mittelmeer-Land sein, wobei er durchaus an das Unterwassermuseum vor der Sporaden-Insel Alonissos erinnert. Hier können Taucher in einer Tiefe von 25 Metern ein Schiffswrack erkunden, das dem Unterwassermuseum zufolge aus der Antike stammt und rund 3000 Amphoren an Bord hatte. Bei dem Taucherpark in Apokoronas auf Kreta handelt es sich aber um einen künstlich angelegten Unterwasserpark. Den Plänen nach soll er im Sommer 2025 eröffnen.

