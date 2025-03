Kreta: Verbrechen und Familiengeheimnisse - neuer Krimi spielt auf griechischer Insel

Mit „Tod in der Bucht - Ein Kreta-Krimi“ erhält der beliebte „DonnerstagsKrimi im Ersten“ eine mediterrane Erweiterung. Die malerische Kulisse der größten Insel Griechenlands dient ab jetzt als Schauplatz für spannende Kriminalfälle. Der erste Film der neuen Reihe feierte am 6. März um 20:15 Uhr seine Premiere in der ARD und ist auch in der Mediathek verfügbar. Aber worum ging es in diesem ersten Kreta-Krimi?

Worum geht es im neuen Kreta-Krimi?

Im Mittelpunkt der Geschichte steht Hauptkommissarin Eleni Theodoraki, gespielt von der schweizerisch-israelischen Schauspielerin Naomi Krauss. Nach vielen Jahren kehrt sie in ihre Heimatstadt Rethymnon zurück, um die Leitung der örtlichen Kripo zu übernehmen. Doch die Rückkehr ist alles andere als harmonisch, wie sich im Laufe der Ermittlungen immer mehr zeigt.

Auch Elenis neue Kollegen, darunter die ambitionierte Penelope, gespielt von Franziska von Harsdorf, und Elenis Großneffe Alexis (Danilo Kamperidis), begegnen ihr mit gemischten Gefühlen. Während Penelope die Erfahrung einer weiblichen Vorgesetzten schätzt, befürchtet Alexis, dass er nur wegen familiärer Verbindungen zur Kripo versetzt wurde. Bevor man darüber aber nachdenken kann, erschüttert schon der erste Mordfall die Insel.

Baudezernent Yannis Philippis wird tot aufgefunden. Verdächtige gibt es viele, denn Philippis hatte sich durch strikte Bauvorschriften viele Feinde gemacht. Die Ermittlungen führen Eleni und ihr Team unter anderem zu Jorgos. Er war der Einzige, der zuletzt eine Baugenehmigung von Philippis erhalten hatte. Doch Jorgos ist nicht irgendwer – er ist der Verlobte von Elenis Nichte Niki (Sotiria Loucopoulos). Mit seiner Verhaftung bringt sie die ganze Familie gegen sich auf.

Neuer Kreta-Krimi: Wo kann man ihn sehen?

Der „Kreta-Krimi“ hat eine gelungene Balance aus spannendem Krimi und tiefgehender Familiengeschichte. Die Vergangenheit der Hauptkommissarin Eleni bleibt ein zentraler Dreh- und Angelpunkt des Films. Der erste Krimi „Tod in der Bucht - Ein Kreta-Krimi“ lief am Donnerstag, dem 6. März, um 20:15 Uhr in der ARD - oder jederzeit in der ARD-Mediathek.

Übrigens: Wer nach den beeindruckenden Landschaftsbildern im Krimi gerne Urlaub auf Kreta machen möchte, sollte sich vorab darüber schlaumachen, an welchen Orten man dem Massentourismus entfliehen kann. Inzwischen gibt es aber auch andere griechische Reiseziele, die den beliebten Inseln Kreta und Korfu langsam den Rang ablaufen.