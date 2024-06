Kreta: Vermisster deutscher Tourist tot aufgefunden

Ein deutscher Tourist ist tot auf Kreta aufgefunden worden. Einsatzkräfte entdeckten den Mann leblos an einer Schlucht im Südosten der Urlaubsinsel.

Mit der Reisezeit im Sommer häufen sich die Meldungen über Unfälle und Todesfälle von Touristen in Urlaubsregionen. Erst vor wenigen Tagen sorgte eine Todesserie von Touristen in Griechenland für Aufsehen.

Diese setzt sich nun fort, denn es ist es zu einer weiteren Tragödie auf Kreta gekommen. Ein deutscher Tourist wurde am Montagmorgen (24. Juni) tot aufgefunden.

Kreta: Deutscher Tourist beim Wandern verschwunden

Medienberichten zufolge war der 67-Jährige am Sonntagmittag von dem Hotel, in dem er gemeinsam mit seiner Frau untergebracht war, vom Regionalbezirk Chania zum Wandern im Gebiet zwischen Sougia und Agia Roumeli im Südosten der Insel aufgebrochen. Am frühen Nachmittag klingelte dann das Telefon der Frau: Ihr Mann bat um Hilfe. Demnach hatte er sich wohl verletzt. Wie CNN berichtet, hatte der Mann außerdem kein Wasser mitgenommen.

Daraufhin alarmierte die Frau die Feuerwehr und informierte diese über den Verbleib ihres Mannes. Nach Absprache kontaktierte auch er selbst die Einsatzkräfte, damit diese seinen genauen Standort ermitteln konnte. In der Folge leiteten sie eine Suchaktion ein, doch der Vermisste befand sich nicht an dem Ort, den sein Handy übermittelt hatte.

Vermisster Deutscher auf Kreta: Einsatz dauerte die ganze Nacht

Einsatzkräfte suchten die ganze Nacht nach dem Vermissten an der Tripiti-Schlucht nahe des Strandes Sedoni Beach auf der Südseite Kretas. Einem Bericht von Flashnews zufolge wurde der Mann zunächst von einem Suchtrupp mit einer Drohne entdeckt. Daraufhin kam ein spezielles Bergungsteam zum Einsatz. Am heutigen Montag wurde der Deutsche dann leblos aufgefunden. Da die Gegend schwer zugänglich ist, wurde dessen Leichnam mit einem Hubschrauber abtransportiert.

In Griechenland hatte es in der vergangenen Woche eine Hitzewelle gegeben, die den Meteorologen noch bis Anfang dieser Woche anhält. Doch, auch wenn die Hitze laut der Prognosen ab Dienstag nachlässt, so sind Temperaturen von mehr als 30 Grad in Südeuropa und auf Kreta im Sommer gewöhnlich. Man sollte sich deshalb besonders in den Mittagsstunden vor der Sonne schützen und ausreichend Wasser mit sich führen.

Denn richtig vorbereitet auf die heißen Temperaturen lässt sich auf Kreta ein schöner Urlaub verbringen. Es gibt eine große Auswahl schöner Orte auf Kreta sowie schöne Strände.