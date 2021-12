Infos zu "Kreuzfahrt ins Glück - Hochzeitsreise in die Toskana": Sendetermin, Darsteller, Wiederholung

Das ZDF präsentiert auch dieses Weihnachten wieder eine neue Folge von "Kreuzfahrt ins Glück". Dieses Mal geht es um eine "Hochzeitsreise in die Toskana". Wir zeigen Ihnen alle Infos rund um TV-Termin, Darsteller, Handlung, Übertragung und Wiederholung.

"Das Traumschiff" feiert in diesem Jahr sein Jubiläum. Seit 40 Jahren sticht das Traditionsschiff schon in See und bringt die Zuschauer an die beliebtesten Reiseziele auf der ganzen Welt. Auch der Ableger "Kreuzfahrt ins Glück" ist nun schon lange fester Bestandteil der Kultsendung und nicht mehr aus dem Abendprogramm an Weihnachten wegzudenken. Am 1. Januar 2007 zeigte das ZDF die erste Folge von "Kreuzfahrt ins Glück". Damals ging es für die Passagiere nach Myanmar.

Diesen Dezember präsentiert das ZDF wieder eine neue Folge von "Kreuzfahrt ins Glück". Kurs wird diesmal Richtung Toskana genommen. Wann ist der TV-Termin? Wer sind die Schauspieler? Um was geht es in der neuen Folge? Wo wird "Kreuzfahrt ins Glück" übertragen und gibt es eine Wiederholung? Alle wichtigen Infos finden Sie hier.

Wann läuft "Kreuzfahrt ins Glück - Hochzeitsreise in die Toskana"? Sendetermin und Sendezeit

"Kreuzfahrt ins Glück - Hochzeitsreise in die Toskana" wird wie gewohnt im Anschluss von "Das Traumschiff" zu sehen sein. Das ist der TV-Termin:

Sonntag, 26. Dezember 2021, 21.45 Uhr im ZDF

Video: AFP

"Kreuzfahrt ins Glück": Übertragung und Wiederholung im TV und Stream

Die neue Folge von "Kreuzfahrt ins Glück" wird am 26.12.21, um 20.15 Uhr im ZDF laufen. Neben der Übertragung im TV wird die Sendung zur gleichen Zeit auch in der ZDF-Mediathek und bei dem Streaming-Anbieter "Joyn" kostenlos zu sehen sein.

Die Wiederholung von "Kreuzfahrt ins Glück - Hochzeitsreise in die Toskana" wird ebenfalls kostenlos in der ZDF-Mediathek zur Verfügung gestellt.

Wer schon vor TV-Ausstrahlung die neue Folge sehen möchte, hat die Möglichkeit "Kreuzfahrt ins Glück - Hochzeitsreise in die Toskana" ab Freitag, dem 24. Dezember 2021, in der ZDF-Mediathek abzurufen.

Darsteller bei "Kreuzfahrt ins Glück": Schauspieler in der Besetzung

Zum festen Inventar gehören auch diesmal Jan Hartmann in der Rolle des Hochzeitsplaners, sowie Florian Silbereisen, Barbara Wussow und Daniel Morgenroth, die als Crewmitglieder die Sendung aufmischen. Hier ist eine Liste der weiteren Schauspieler, die vom ZDF bisher für "Kreuzfahrt ins Glück - Hochzeitsreise in die Toskana" bestätigt worden sind:

Rolle Darsteller Tom Cramer Jan Hartmann Kapitän Max Parger Florian Silbereisen Hanna Liebhold Barbara Wussow Martin Grimm Daniel Morgenroth Gaby Wuschansky Marion Kracht Anne Busch Pia Stutzenstein Moni Müller Elisabeth Kanettis Manuela Müller Yasmina Filali Jürgen Kretschmer Jochen Horst "Lou" König Uwe Fellensiek Alex Busch Varol Sahin Enrico Schuster Jens Kipper

"Kreuzfahrt ins Glück - Hochzeitsreise in die Toskana": Das ist die Handlung

Der Kapitän bringt seine Hochzeitsgäste diesmal nach Bella Italia, genauer gesagt in die Toskana, um in den Genuss von "Dolce Vita" zu kommen.

In der neuen Folge möchte erstmals ein Promi an Bord des Kreuzfahrtschiffes heiraten. Doch kurz bevor das Schiff in See sticht, macht die Verlobte des Schlagersängers "Lou" einen Rückzieher. Der Sänger tritt frustriert und alleine die Kreuzfahrt an und macht sich aufgrund des Vorfalls Sorgen um sein Ansehen. Auch seine Managerin Gaby Wuschansky ist von dem plötzlichen Rückzug der Verlobten überhaupt nicht begeistert. Sie hat extra den Klatschreporter Enrico Schuster mit aufs Schiff geholt, um exklusiv von der Hochzeit zu berichten.

Um die Hochzeit nicht absagen zu müssen, schlägt Lou spontan vor, seine Managerin zu heiraten. Diese ist insgeheim schon seit längerem in den Schlagersänger verliebt und merkt, dass für sie mehr als nur eine Scheinehe hinter allem steckt. Als wäre das nicht schon Chaos genug, taucht an Land die Freundin von "Lou" auf, um sich bei ihm für ihre verfrühte Entscheidung zu entschuldigen.

Auch Anna und Alex Busch möchten sich auf dem Kreuzfahrtschiff das Ja-Wort geben. Beide möchten so schnell wie möglich eine Familie gründen. Als Überraschung hat Annas Vater Jürgen ihre beste Freundin Moni mitgebracht. Anna freut sich sehr, weiß zur gleichen Zeit aber nicht, dass ihre beste Freundin und ihr Vater mittlerweile ein Paar sind. Jürgen kommt nicht dazu, Anna aufzuklären und ihm von der Beziehung mit Moni zu erzählen. Als Anna die Wahrheit erfährt, ist sie enttäuscht und versucht, die Beziehung der beiden zu unterbinden. Als ihr Plan aufgeht und Jürgen und Moni sich trennen, realisiert die Braut, dass sie durch ihre Eifersucht das Liebesglück der beiden zerstört hat. Der Hochzeitplaner Tom hat die Aufgabe, die beiden wieder zusammenzubringen.