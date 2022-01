"Kreuzfahrt ins Glück – Hochzeitsreise nach Kreta": TV-Termin, Darsteller und Handlung

Heute läuft "Kreuzfahrt ins Glück - Hochzeitsreise nach Kreta". Holen Sie sich hier alle Infos rund um TV-Termin, Darsteller, Handlung, Übertragung in TV und Stream und Wiederholung.

"Kreuzfahrt ins Glück - Hochzeitsreise nach Kreta" ist eine neue Folge des "Traumschiff"-Ablegers. Ab heute schippert der Dampfer wieder über die See. Auch eine Hochzeit wird es wieder einmal geben. Sie wollen wissen, wann und wie Sie "Kreuzfahrt ins Glück - Hochzeitsreise nach Kreta" sehen können? - Wir sagen es Ihnen. Hier in unserem Artikel haben wir alle Informationen rund um TV-Termin, Darsteller, Handlung, Übertragung im TV und Stream und Wiederholung für Sie zusammen gefasst.

TV-Termin: Wann kommt "Kreuzfahrt ins Glück - Hochzeitsreise nach Kreta" im Fernsehen?

TV-Termin für die Traumschiff-Folge "Kreuzfahrt ins Glück - Hochzeitsreise nach Kreta" ist Samstag, der 1. Januar 2022. Die Folge wird um 21.45 Uhr gezeigt, dann schippert das beliebte Kreuzfahrtschiff wieder hinaus aufs Meer.

Schauspieler in der Besetzung bei "Kreuzfahrt ins Glück - Hochzeitsreise nach Kreta": Die Darsteller

Die Crew rund um den neuen Star-Kapitän Florian Silbereisen sowie die Schiffs-Gäste, die in der neuen Folge "Kreuzfahrt ins Glück - Hochzeitsreise nach Kreta" im Cast sind, besteht aus insgesamt 16 Schauspielern. Auch der bekannte Hochzeitsplaner Tom Cramer ist dieses Mal wieder mit von der Partie.

Hier haben wir die Darsteller in einer Übersicht für Sie zusammen gefasst:

Rolle Schauspieler Tom Cramer Jan Hartmann Kapitän Max Parger Florian Silbereisen Hanna Liebhold Barbara Wussow Martin Grimm Daniel Morgenroth Kerstin Cramer Gila von Weitershausen Achim Vormann Krystian Martinek Martina Armedis Michaela May Caroline Armedis Julie Engelbrecht Fotini Panagolis Yeliz Simsek Alexis Panagolis Felix Everding Odysseus Hansa Czypionka Maria Lilay Huser Christina Tamara Romera Ginés Dula Josephine Becker Mike Jonathan Kwesi Aikins Orkan Jawad Rajpoot

"Kreuzfahrt ins Glück - Hochzeitsreise nach Kreta": Handlung

Wie in jeder Hochzeitsfolge darf auch in "Kreuzfahrt ins Glück - Hochzeitsreise nach Kreta" der beliebte Hochzeitsplaner Tom nicht fehlen. Wieder einmal nimmt er zwei Brautpaare mit aufs Traumschiff. Das Reiseziel: Kreta. Und dieses Mal ist es auch für den erfahrenen Tom etwas ganz besonderes. Denn unter den beiden Brautpaaren ist auch seine Mutter Kerstin, wovon er jedoch zunächst gar nichts weiß. Das Problem: Von Achim, seinem Vater in spe, ist Tom alles andere als begeistert. Denn anstatt die Flitterwochen mit seiner Braut zu verbringen, trifft Achim sich mit seiner alten Freundin Martina wieder, mit der er eine gemeinsame Tochter hat - Caroline, in die Tom sich kürzlich verliebt hat.

Man könnte nun meinen, Tom und seine Planung würde im Chaos versinken, doch das Gegenteil ist der Fall. Trotz allem ist er rund um die Uhr für das zweite Brautpaar, Fotini und Alexis da. Und die haben auch das ein oder andere Problemchen zu bewältigen. Fotinis Vater Odysseus will seine Tochter unbedingt in einer kleinen griechischen Kapelle zum Altar führen. Daher ist es wie ein Schlag ins Gesicht für den Brautvater, dass die beiden nun an Bord eines Kreuzfahrtschiffes und ohne die griechische Großfamilie geheiratet haben. Auch Alexis Ehetauglichkeit stellt er in Frage.

"Kreuzfahrt ins Glück - Hochzeitsreise nach Kreta": Übertragung im TV und Stream

Seit 40 Jahren läuft das Traumschiff nun regelmäßig aus. So auch im kommenden. Seit 1981 ist die beliebte Sendung über das Kreuzfahrtschiff, das schon das ein oder andere Abenteuer erlebt hat, beim ZDF zu sehen. Auch die neue Folge wird wieder von dem Free-TV-Sender übertragen. Einen Stream wird es voraussichtlich nicht geben, zumindest nach aktuellem Informationsstand. Sollte sich hier jedoch etwas ändern, werden wir dies in unserem Artikel selbstverständlich anpassen.

Wiederholung "Kreuzfahrt ins Glück - Hochzeitsreise nach Kreta"

Falls Sie nicht warten wollen bis zur TV-Ausstrahlung von "Kreuzfahrt ins Glück - Hochzeitsreise nach Kreta", dann haben Sie Glück! Seit Heiligabend, dem 24. Dezember 2021 gibt es die Folge, in der das Traumschiff einmal mehr eine Hochzeit feiert, in der ZDF-Mediathek zu sehen. Auch nach der Fernseh-Ausstrahlung am 1. Januar 2022 wird sie dort zum Ansehen zur Verfügung stehen.