Wo Kreuzfahrt-Touristen in Griechenland jetzt Eintritt zahlen müssen

Wer seit Montag von einem Kreuzfahrtschiff auf der griechischen Kykladeninsel Mykonos an Land geht, muss 20 Euro bezahlen. Der gleiche Betrag wird bei Besuchen auf der Insel Santorini fällig. An den anderen griechischen Insel- und Festlandsdestinationen sind es fünf Euro. Die Kreuzfahrtreedereien müssen die Gebühren von den Passagieren kassieren und einmal im Quartal an das griechische Ministerium für Schifffahrt abführen.

Eigentlich sollten die Gebühren schon ab 1. Juni in Kraft treten, aber wegen organisatorischer Schwierigkeiten bei der Umsetzung wurde die Einführung auf den 21. Juli verschoben. Vom kommenden Jahr an gelten die Gebühren in der Zeit vom 1. Juni bis zum 30. September.

Eintritt für Kreuzfahrtreisende in Griechenland: Im Mai und September wird es billiger

Im Mai und September wird es billiger. Dann beträgt die Gebühr auf Mykonos und Santorini zwölf Euro und an den anderen Destinationen drei Euro. In den Monaten November bis April kostet der Landgang auf Mykonos und Santorini vier Euro, in den restlichen Häfen einen Euro. Pro Jahr erwartet die Regierung Einnahmen von rund 50 Millionen Euro. Das Geld soll in den Ausbau der Häfen und der Infrastruktur auf den Inseln fließen. Sinn der Staffelung ist es, überlaufene Destinationen zu entlasten sowie die Besucherströme in die Vor- und Nachsaison zu verlagern.

Vor allem an touristischen Hotspots wie Mykonos und Santorini herrscht im Hochsommer oft drangvolle Enge. An manchen Tagen gehen hier binnen weniger Stunden mehr als 10.000 Kreuzfahrtpassagiere an Land. Santorini verzeichnete im vergangenen Jahr 1,35 Millionen Kreuzfahrtbesucher. In Mykonos waren es 1,29 Millionen.

Tavernen und Hotels in Griechenland profitieren meist nicht von den Kreuzfahrtgästen

Busunternehmer, Andenkenhändler und Juweliere auf den Inseln verdienen zwar an den Kreuzfahrtgästen. Die örtliche Wirtschaft insgesamt profitiert aber kaum. Restaurants, Tavernen und Hotels gehen leer aus. Das meiste Geld geben die Passagiere auf den Schiffen aus. Ob die Gebühren wirklich helfen, den Übertourismus in den Sommermonaten zu bremsen, wird sich frühestens im kommenden Jahr zeigen.

Inzwischen rufen auch andere Inseln nach Eintrittsgeldern. Der Bürgermeister der kleinen Insel Symi, Eleftherios Papakalodoukas, will von Tagesbesuchern drei Euro kassieren. Einen entsprechenden Antrag hat Papakolodoukas beim Innen- und Tourismusministerium in Athen gestellt. Symi ist eine malerische kleine Insel in der Nachbarschaft von Rhodos. Sie hat 2500 ständige Einwohner. Lange galt die Insel als Geheimtipp, aber inzwischen bringen im Sommer Ausflugsboote jeden Tag zwischen 1000 und 5000 Tagesbesucher nach Symi. Die meisten kommen vom nahegelegenen Rhodos oder von der türkischen Küste.

Die kleine Insel Symi zählte im vergangenen Jahr 300.000 Tagesbesucher

Im vergangenen Jahr zählte man auf Symi etwa 300.000 Tagesbesucher. Sie nutzen die Infrastruktur der Insel, wie etwa den Hafen, und hinterlassen Abfall. Bürgermeister Papakalodoukas sagt, die Tagesgäste seien willkommen. Er möchte sie aber mit der Abgabe von drei Euro pro Person an den Kosten beteiligen. Die Gebühr soll von den Reedereien zusammen mit dem Ticketpreis kassiert und dann an die Gemeinde Symi abgeführt werden. Ob die Regierung in Athen den Plan genehmigt, ist noch nicht entschieden.