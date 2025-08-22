CDU-Generalsekretär nahm Ukraine-Flüchtlinge bei sich auf

Leopold Born (31), CDU-Generalsekretär in Hessen, hat eigenen Angaben zufolge 2022 nach Russlands Angriff auf die Ukraine zwei Kriegsflüchtlinge unter dem eigenen Dach aufgenommen. «Meine Lebensgefährtin und ich haben in unserer Wohnung in Frankfurt ein halbes Jahr lang zwei junge Frauen aus der Ukraine in einem Zimmer wohnen lassen», sagte der Christdemokrat der Deutschen Presse-Agentur in Wiesbaden.

«Wir haben ihnen beim Deutschlernen und bei Behördengängen geholfen. Ihre Bildungsabschlüsse sind anerkannt worden, beide arbeiten heute», berichtete Born. Organisatorische Probleme in Verwaltungen habe er der Frankfurter Kommunalpolitik «gespiegelt».