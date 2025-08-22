Icon Menü
Krieg: CDU-Generalsekretär nahm Ukraine-Flüchtlinge bei sich auf

Krieg

CDU-Generalsekretär nahm Ukraine-Flüchtlinge bei sich auf

Zwei geflohene Ukrainerinnen fanden in Leopold Borns Wohnung in Frankfurt ein halbes Jahr Schutz, wie er selbst sagt. Was machen sie heute?
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Hessens CDU-Generalsekretär Leopold Born hat sich um Ukraine-Flüchtlinge gekümmert. (Archivbild)
    Hessens CDU-Generalsekretär Leopold Born hat sich um Ukraine-Flüchtlinge gekümmert. (Archivbild) Foto: Michael Bauer/dpa

    Leopold Born (31), CDU-Generalsekretär in Hessen, hat eigenen Angaben zufolge 2022 nach Russlands Angriff auf die Ukraine zwei Kriegsflüchtlinge unter dem eigenen Dach aufgenommen. «Meine Lebensgefährtin und ich haben in unserer Wohnung in Frankfurt ein halbes Jahr lang zwei junge Frauen aus der Ukraine in einem Zimmer wohnen lassen», sagte der Christdemokrat der Deutschen Presse-Agentur in Wiesbaden.

    «Wir haben ihnen beim Deutschlernen und bei Behördengängen geholfen. Ihre Bildungsabschlüsse sind anerkannt worden, beide arbeiten heute», berichtete Born. Organisatorische Probleme in Verwaltungen habe er der Frankfurter Kommunalpolitik «gespiegelt».

