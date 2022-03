Krieg in der Ukraine

12:28 Uhr

Mobbing in der Schule: Anfeindungen gegen Kinder mit russischen Wurzeln

Plus Immer wieder werden aktuell Schüler mit russischem Hintergrund ausgegrenzt. Medien-Expertin Maya Götz gibt Raschläge, wie Lehrer und Eltern damit umgehen können.

Von Quirin Hönig

Wenige Tage vor dem Start der Frühjahrsferien in Bayern begann der Krieg in der Ukraine. Kinder erleben nun, wie russische Teams von Sportveranstaltungen ausgeschlossen werden, Supermärkte russische Produkte aus dem Sortiment nehmen und russische Prominente, die sich nicht deutlich von Putin und dem Krieg in der Ukraine distanzieren, ihren Job verlieren. Doch was tun, wenn nun Mitschülerinnen und Mitschüler mit russischer Staatsbürgerschaft oder Migrationshintergrund gemobbt oder ausgegrenzt werden? Und wie sollen Eltern damit umgehen, wenn ihre Kinder Putins Propaganda glauben? Medienwissenschaftlerin Maya Götz beantwortet diese Fragen.

