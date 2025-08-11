500-Kilo-Bombe im Gießener Stadtteil Wieseck gefunden

Im Gießener Stadtteil Wieseck muss eine 500 Kilogramm schwere Fliegerbombe unschädlich gemacht werden. Die Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg sei bei Bauarbeiten am Mittag entdeckt worden, teilte die Stadt Gießen mit. In einem Umkreis von 250 Metern müssen die Menschen jetzt unmittelbar ihre Häuser verlassen.

Wie viele Personen genau von den Evakuierungsmaßnahmen betroffen sind, sei noch unklar, sagte eine Stadtsprecherin. Eine Anlaufstelle für die Menschen bestehe im Wiesecker Bürgerhaus. Die Sprecherin ging davon aus, dass sich die Evakuierung in dem dicht besiedelten Stadtteil einige Zeit hinziehen werde.

Straßen in der Umgebung seien bereits gesperrt, sagte sie. Der Kampfmittelräumdienst des Landes Hessen war ebenfalls bereits vor Ort. Nach Angaben eines Sprechers des Regierungspräsidiums Darmstadt wollen die Spezialisten den Kopfzünder von der Bombe trennen und sie so entschärfen.