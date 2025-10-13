Showdown im Fischrestaurant - «Solo für Weiss» im ZDF

«Solo für Weiss» mit Hauptdarstellerin Anna Maria Mühe gehört längst zu den festen Größen im Reigen der ZDF-Krimireihen. Am Montag gibt es ein kleines Jubiläum: Es läuft die zehnte Folge seit dem Start im Jahr 2016. Die trägt den Untertitel «Gefährliche Gewässer» und führt Kommissarin Nora Weiss in ein Netzwerk aus Drogenhändlern - zugleich aber auch an persönliche Grenzen. Schließlich zeigt die Polizistin nur ungern Gefühle.

Kulisse ist wieder ein winterliches, grau-kaltes Lübeck. Drehbuchautor Paul Salisbury und Regisseur Gunnar Fuß entspinnen hier einen komplexen Kriminalfall, der einmal mehr auch vom zwischenmenschlichen Zusammenspiel zwischen Nora Weiss, ihrem Kollegen Ben Salawi (Camill Jammal) und LKA-Chef Jan Geissler (Peter Jordan) lebt.

Ben - seit Folge sieben dabei - lässt sich von Noras ruppigen Art nicht abschrecken und geht immer wieder freundlich auf sie zu. Das Verhältnis zwischen Nora und Jan ist dauerhaft schwierig, schließlich hatten die beiden mal was miteinander und nun ist Jan mit einer Kollegin Noras zusammen. Unterschwellig sind die Spannungen zwischen Nora und Jan weiter da.

Das ZDF zeigt «Solo für Weiss - Gefährliche Gewässer» am Montag, 13. Oktober, um 20.15 Uhr. In der Mediathek ist er bereits abrufbar. Die bisherigen Folgen hatten sich zwischen 5,5 und gut 7 Millionen Zuschauern eingependelt.

Verdächtiger Sternekoch

Der neueste Fall beginnt für die Ermittler mit einem Flop: Bei einer nächtlichen Drogenübergabe wollen Nora und ihre Kollegen den prominenten Sternekoch und mutmaßlichen Drogenhändler Peter Probek (Peter Benedict) dingfest machen. Doch der Einsatz geht schief. Es sind keine Drogen zu finden, die Fahnder stehen mit leeren Händen da. Probek kann nicht verhaftet werden.

Dann geschieht ein Mord: Opfer Heiner Jaspers (Oliver Törner) war Inhaber einer Flotte für Meeresmüllentsorgung. Er wird auf seinem Katamaran getötet. Für Ben wird die Sache schwierig, denn er kennt die Tochter des Toten. Mit Leonie Jaspers (Hannah Ehrlichmann) verbindet ihn eine gemeinsame Vergangenheit. Nora blafft Ben gewohnt schroff an.

Kollege im Koma

Die Ermittlerin ist überzeugt, dass die geplatzte Drogenübergabe und der Mord an Jaspers zusammenhängen. Probek steht jetzt erneut im Visier der Polizei. Mit LKA-Chef Jan hat Nora Stress. Ben vertraut ihr Persönliches an. Dann geht ein Einsatz schief. Nora und Ben geraten in eine Schießerei, Ben wird getroffen und liegt im Koma.

Nora ist emotional angegriffen, die Kommissarin wacht an Bens Krankenbett. Ihre Fassade bröckelt. Währenddessen spitzt sich der Fall zu. Zwei weitere Leichen werden gefunden.