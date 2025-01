Senioren beim Gang zum Bankautomaten betrogen - Duo in Haft

Weil sie serienweise Senioren in Baden-Württemberg beim Gang zum Bankautomaten um ihr Geld gebracht haben sollen, sind zwei Männer in Untersuchungshaft gekommen. Polizeiangaben zufolge wurden die 42 und 44 Jahre alten Verdächtigen bereits in der vergangenen Woche in Krauchenwies (Kreis Sigmaringen) vorläufig festgenommen.

Kriminelle Taktik «Shoulder Surfing»

Die mutmaßlichen Betrüger sollen nach der kriminellen Taktik «Shoulder Surfing» vorgegangen sein. Dabei sollen sie Senioren bei der Eingabe ihrer PIN am Geldausgabe-Automaten beobachtet, sie dann mit einem Gespräch abgelenkt und ihre Bank- und Kreditkarten entwendet haben. Anschließend sollen sie das Geld auf den Konten der Opfer vollständig abgehoben haben.

Weil die Verdächtigen so professionell vorgingen, bemerkten die Opfer laut Polizei oft erst mehrere Wochen später, dass ihr Geld fehlt. Für ihre Taten sollen die Verdächtigen meist nur kurze Zeit aus Frankreich nach Deutschland eingereist sein.

Senioren wurden um Hunderttausende gebracht

Die Männer stehen im Verdacht des gewerbs- und bandenmäßigen Betrugs. Sie sollen monatelang in den Zuständigkeitsbereichen der Polizeipräsidien Offenburg, Konstanz, Pforzheim, Ravensburg und Freiburg zugange gewesen sein und in mindestens 75 Fällen einen Vermögensschaden von mehr als 200.000 Euro verursacht haben.