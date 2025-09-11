Icon Menü
Kriminalität: 17-Jähriger nach mutmaßlichem Moschee-Einbruch festgenommen

Kriminalität

17-Jähriger nach mutmaßlichem Moschee-Einbruch festgenommen

Ein Jugendlicher wurde nach einem mutmaßlichen Einbruch in eine Moschee festgenommen. Die Polizei fand bei ihm Bargeld. Was über die Hintergründe bekannt ist.
    Der junge Mann sei noch am Mittwoch einem Ermittlungsrichter vorgeführt worden (Symbolbild).
    Der junge Mann sei noch am Mittwoch einem Ermittlungsrichter vorgeführt worden (Symbolbild). Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

    Ein 17-Jähriger ist nach einem mutmaßlichen Einbruch in eine Moschee in Offenbach festgenommen worden. Der Jugendliche sei noch vor Ort von Streifenbesatzungen angetroffen worden, teilte die Polizei Offenbach mit. Bei der Durchsuchung des jungen Mannes hätten die Beamten unter anderem Bargeld gefunden. Zuvor hatte eine Anwohnerin die Polizei verständigt, da sich in der Nacht auf Mittwoch jemand widerrechtlich in der Moschee aufgehalten habe.

    Erste Ermittlungen der Polizei würden darauf hindeuten, dass der Jugendliche Wertgegenstände in der Moschee entwenden wollte. Es gebe keine Hinweise auf eine politisch motivierte Tat. Der 17-Jährige sei noch am Mittwoch einem Ermittlungsrichter vorgeführt worden, der einen Haftbefehl erlassen habe.

