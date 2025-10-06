18-Jähriger mit Stichverletzungen in Kronberg gefunden

Ein 18-Jähriger ist nach einer Auseinandersetzung in Kronberg (Hochtaunuskreis) mit schwersten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden. Der junge Mann habe Stichverletzungen im Bauchbereich erlitten, teilte die Polizei mit. Passanten seien in der Nacht auf Sonntag auf den 18-Jährigen aufmerksam geworden.

Er habe gegenüber der Polizei angegeben, in eine Auseinandersetzung verwickelt gewesen zu sein. Weitere Angaben zur Tat oder Beteiligten machte er demnach nicht. Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht nach Zeugen der Tat.