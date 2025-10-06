Icon Menü
Kriminalität: 18-Jähriger mit Stichverletzungen in Kronberg gefunden

Kriminalität

18-Jähriger mit Stichverletzungen in Kronberg gefunden

Nach einer nächtlichen Auseinandersetzung in Kronberg liegt ein 18-Jähriger mit Stichverletzungen im Krankenhaus. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen.
    Der junge Mann machte keine weiteren Angaben zur Tat, wie es hieß. (Symbolbild)
    Der junge Mann machte keine weiteren Angaben zur Tat, wie es hieß. (Symbolbild) Foto: Soeren Stache/dpa

    Ein 18-Jähriger ist nach einer Auseinandersetzung in Kronberg (Hochtaunuskreis) mit schwersten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden. Der junge Mann habe Stichverletzungen im Bauchbereich erlitten, teilte die Polizei mit. Passanten seien in der Nacht auf Sonntag auf den 18-Jährigen aufmerksam geworden.

    Er habe gegenüber der Polizei angegeben, in eine Auseinandersetzung verwickelt gewesen zu sein. Weitere Angaben zur Tat oder Beteiligten machte er demnach nicht. Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht nach Zeugen der Tat.

