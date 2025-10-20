Icon Menü
Kriminalität: 19-Jähriger stirbt nach Gewalttat in Maintal

Kriminalität

19-Jähriger stirbt nach Gewalttat in Maintal

Passanten entdecken einen jungen Mann mit augenscheinlichen Stichverletzungen. Rund eine Woche danach stirbt der 19-Jährige. Die Polizei sucht weiter nach Männern, die vom Tatort geflohen sein sollen.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Die Ermittlungen zu dem Fall dauern nach Polizeiangaben an. (Symbolfoto)
    Die Ermittlungen zu dem Fall dauern nach Polizeiangaben an. (Symbolfoto) Foto: Carsten Rehder/dpa

    Rund eine Woche nach einer Gewalttat in Maintal (Main-Kinzig-Kreis) ist ein 19-Jähriger gestorben. Er war lebensgefährlich verletzt worden. Staatsanwaltschaft und Polizei ermitteln wegen Verdachts eines Tötungsdelikts, teilten sie in einer gemeinsamen Erklärung mit. Zur Klärung der Todesursache und -umstände soll die Leiche im Laufe dieser Woche obduziert werden. Zuvor hatte der «Hanauer Anzeiger» darüber berichtet.

    Passanten hatten den jungen Mann am 12. Oktober mit augenscheinlichen Stichverletzungen auf einer Straße entdeckt und Rettungskräfte verständigt. Vor Ort gab es umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen. Außerdem wurden zahlreiche Zeugen vernommen.

    Mann mit dunklen Haaren und dunklem Mantel gesucht

    Nach bisherigen Erkenntnissen soll kurz nach der Tat ein etwa 20 Jahre alter und 1,70 Meter großer Mann mit dunklen Haaren und einem dunklen Mantel gemeinsam mit mindestens einem weiteren Mann vom Tatort geflüchtet sein. Bei den Ermittlungen geht es unter anderem um die Frage, inwieweit diese Männer in Verbindung zu der Tat stehen.

    Polizei und Staatsanwaltschaft gehen davon aus, dass sich Täter und Opfer kannten. Die Rolle der unbekannten Männer sei weiterhin ein zentraler Bestandteil der Ermittlungen, erklärten die Ermittlungsbehörden in ihrer Mitteilung.

