19-Jähriger wegen Verdachts der Vergewaltigung festgenommen

Die Polizei hat einen 19-Jährigen festgenommen, der verdächtigt wird, eine Prostituierte vergewaltigt und ausgeraubt zu haben. Der Mann sei am Freitagmittag in Weiterstadt im Landkreis Darmstadt-Dieburg festgenommen worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Demnach wird er verdächtigt, die Tat am vergangenen Sonntagabend in einem Hotel in Darmstadt begangen zu haben. Dabei soll er auch mit einer Schusswaffe gedroht haben.

Da die Beamten nicht ausschließen konnten, dass der 19-Jährige noch im Besitz der Schusswaffe war, sei er von Spezialkräften der Polizei festgenommen worden. Der Mann solle zeitnah einem Haftrichter vorgeführt werden.