25-Jähriger in Darmstadt geschlagen und beraubt

Eine Gruppe unbekannter Täter hat einen 25-jährigen Mann in Darmstadt attackiert und beraubt. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich die Tat am Donnerstagabend. Die Gruppe bestand demnach aus mindestens sieben Personen. Der 25-Jährige sei mehrfach in Richtung des Oberkörpers geschlagen worden. Schließlich hätten ihm die Unbekannten das Mobiltelefon geraubt und seien in unbekannte Richtungen geflüchtet. Mögliche Zeugen, die den Angriff beobachtet haben und Hinweise zu den Tätern geben können, wurden gebeten, sich bei der Polizei in Darmstadt zu melden.

Darmstadt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Mobiltelefon Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis