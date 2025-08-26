29-Jährige lebensgefährlich verletzt - Verdächtiger gefasst

Eine 29 Jahre alte Frau ist in Höchst im Odenwald bei einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen lebensgefährlich verletzt worden. Wegen des «mutmaßlichen versuchten Tötungsdelikts» am Nachmittag haben Polizei und Staatsanwaltschaft die Ermittlungen aufgenommen, wie die Polizei berichtete.

Die Verletzte sei mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Polizei habe am Tatort einen 35 Jahre alten Verdächtigen festnehmen können.