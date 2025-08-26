Icon Menü
Kriminalität: 29-Jährige lebensgefährlich verletzt - Verdächtiger gefasst

Kriminalität

29-Jährige lebensgefährlich verletzt - Verdächtiger gefasst

Nach einer Auseinandersetzung in Höchst im Odenwald schwebt eine junge Frau in Lebensgefahr. Ein Verdächtiger wird festgenommen, doch die Hintergründe sind unklar.
Von dpa
    •
    •
    •
    Die Polizei ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts.
    Die Polizei ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts. Foto: Lino Mirgeler/dpa

    Eine 29 Jahre alte Frau ist in Höchst im Odenwald bei einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen lebensgefährlich verletzt worden. Wegen des «mutmaßlichen versuchten Tötungsdelikts» am Nachmittag haben Polizei und Staatsanwaltschaft die Ermittlungen aufgenommen, wie die Polizei berichtete.

    Die Verletzte sei mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Polizei habe am Tatort einen 35 Jahre alten Verdächtigen festnehmen können.

