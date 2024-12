30-Jähriger ohne Führerschein rast vor Polizei davon

Ohne Führerschein und vermutlich unter Drogeneinfluss hat sich ein Autofahrer im Rhein-Neckar-Kreis eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert. Am Samstagabend habe der 30-Jährige einen Streifenwagen in St. Leon-Rot bemerkt und versucht, sich mit dem Auto in hohem Tempo einer Kontrolle zu entziehen, teilte die Polizei mit. Er soll sämtliche Anhaltezeichen ignoriert und an einer Kreuzung im rund zehn Kilometer entfernten Leimen über eine rote Ampel gefahren sein. Über die Bundesstraßen 3 und 535 sei er mit dem Wagen bis zur Autobahn 5 weiter geflüchtet, hieß es weiter.

Auf einer Auffahrt nahe Schwetzingen kam er laut Polizei mit dem Auto ins Schleudern und blieb im Grünstreifen stehen. Die Polizisten hätten den 30-Jährigen und seinen Beifahrer noch vor Ort festgenommen. Gegen den Fahrer werde nun unter anderem wegen Straßenverkehrsgefährdung ermittelt.