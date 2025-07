32-Jähriger in Limburg von Unbekannten attackiert

Zwei Unbekannte haben einen Mann in Limburg angegriffen und verletzt. Wie die Polizei mitteilte, sprachen die Männer den 32-Jährigen vor einem Kiosk an. Einer der Männer habe ihm ins Gesicht geschlagen. Daraufhin fiel der 32-Jährige zu Boden. Anschließend habe der andere Mann ihm gegen den Kopf getreten. Das Opfer sei zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls.

