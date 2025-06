41-Jähriger nach Verfolgungsjagd von Polizei gestoppt

Ein 41-Jähriger ist nach einer Verfolgungsjagd mit einem halben Kilo Kokain im Auto von der Polizei gestoppt worden. Der Wagen des Mannes sei einer Zivilstreife auf der A5 bei Mörfelden-Walldorf (Kreis Groß-Gerau) aufgefallen, teilte die Polizei Südhessen mit. Als die Beamten ihm signalisierten anzuhalten, habe der Mann seinen Wagen beschleunigt und sei über die Autobahn in Richtung Frankfurt geflüchtet.

Dabei habe er mit seinem Auto einen Lkw touchiert, bevor er die Autobahn an der Ausfahrt Zeppelinheim verlassen habe, hieß es. Dort sei er dann in einer Sackgasse von der Polizei gestellt worden. In seinem Auto hätten die Beamten sechs Päckchen mit insgesamt rund 570 Gramm Kokain gefunden. Gegen den 41-Jährigen wird nun wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und schweren Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt.