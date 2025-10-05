43-Jähriger droht mit Messer und wird mit Taser überwältigt

Einsatzkräfte der Polizei haben am frühen Sonntagmorgen einen Mann mit einem Taser überwältigt, nachdem dieser mit einem Messer gedroht haben soll. Der 43-Jährige soll das Messer in einer Bar in Frankfurt bedrohlich herumgezeigt haben, wie die Polizei Frankfurt mitteilte. Zudem soll er mehrere Drohungen ausgesprochen haben. Als die Polizei eintraf, habe sich der Mann mit einer Gruppe auf der Straße gestritten. Zuvor soll er Zeugenangaben zufolge ein langes Messer in seine Hosentasche gesteckt haben.

Als die Beamten die Anwesenden aufforderten, ihre Hände zu zeigen, habe der 43-Jährige eine Hand weiterhin in der Hosentasche gelassen. Anschließend soll er sich auf die Beamten zubewegt haben. Nach verbaler Androhung hätten sie ihn daher mit einem Taser überwältigt.

Ein Taser ist ein Gerät, mit dem Elektroschocks aus etwas Distanz abgegeben werden, die zu schmerzhaften Muskelkontraktionen führen. Dadurch wird ein Mensch in der Regel handlungsunfähig. Die Waffen sind umstritten, da Taser beim Einsatz gegen Menschen etwa mit Herzerkrankungen oder Herz-Kreislauf-Problemen zu gesundheitlichen Folgen führen können.

Der 43-Jährige sei anschließend festgenommen worden. In seiner Hosentasche hätten die Beamten ein aufgeklapptes und festgestelltes Taschenmesser gefunden. Er müsse sich nun strafrechtlich für seine Taten verantworten.