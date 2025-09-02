Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Panorama
Icon Pfeil nach unten

Kriminalität: 44-Jähriger in Wohnung mit Messer angegriffen

Kriminalität

44-Jähriger in Wohnung mit Messer angegriffen

Eine 50-Jährige soll den Mann in seiner Wohnung mit einem Messer verletzt haben. Die Polizei ermittelt, wieso es zu dem Angriff kam und welches Verhältnis die beiden hatten.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Da gegen die Frau ein Haftbefehl vorlag, wurde sie in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. (Symbolbild)
    Da gegen die Frau ein Haftbefehl vorlag, wurde sie in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. (Symbolbild) Foto: Lino Mirgeler/dpa

    Ein 44-Jähriger ist in seiner Wohnung in Dietzenbach (Landkreis Offenbach) von einer Frau mit einem Messer angegriffen worden. Der Mann habe leichte Verletzungen davongetragen und sei in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei mit. Die 50 Jahre alte Tatverdächtige sei kurz nach dem Vorfall am späten Montagabend mit der mutmaßlichen Tatwaffe aufgefunden worden. Sie sei alkoholisiert gewesen.

    Warum es zu der Auseinandersetzung kam, war zunächst unklar. Auch in welchem Verhältnis Täter und Opfer zueinander stehen, sei nun Gegenstand der Ermittlungen. Gegen die Frau habe zudem ein Haftbefehl wegen Diebstahls vorgelegen. Sie sei in eine Justizvollzugsanstalt gebracht worden.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden