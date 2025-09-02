44-Jähriger in Wohnung mit Messer angegriffen

Ein 44-Jähriger ist in seiner Wohnung in Dietzenbach (Landkreis Offenbach) von einer Frau mit einem Messer angegriffen worden. Der Mann habe leichte Verletzungen davongetragen und sei in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei mit. Die 50 Jahre alte Tatverdächtige sei kurz nach dem Vorfall am späten Montagabend mit der mutmaßlichen Tatwaffe aufgefunden worden. Sie sei alkoholisiert gewesen.

Warum es zu der Auseinandersetzung kam, war zunächst unklar. Auch in welchem Verhältnis Täter und Opfer zueinander stehen, sei nun Gegenstand der Ermittlungen. Gegen die Frau habe zudem ein Haftbefehl wegen Diebstahls vorgelegen. Sie sei in eine Justizvollzugsanstalt gebracht worden.