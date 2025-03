81-Jähriger soll Ehefrau und Sohn getötet haben - U-Haft

Ein 81 Jahre alter Mann, der in Oberursel (Hochtaunuskreis) seine Frau und seinen Sohn getötet haben soll, sitzt nun in Untersuchungshaft. Er war am Nachmittag einem Haftrichter vorgeführt worden, der den Haftbefehl erließ, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Frankfurt auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mitteilte.

Die Polizei hatte den Mann sowie die Leichen seiner 72 Jahre alten Ehefrau und seines 49-jährigen Sohnes am Donnerstag nach einem Hinweis auf eine mögliche Straftat in einem Wohnhaus in Oberursel gefunden. Der 81-Jährige sei dringend verdächtig, für den Tod der beiden durch körperliche Gewalt verantwortlich zu sein, hieß es. Beide Opfer seien seit mehreren Stunden tot gewesen. Der 81-Jährigen hatte sich den Angaben zufolge widerstandslos festnehmen lassen.