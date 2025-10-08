Amokalarm an Berufsschule Paderborn: Schülerin angegriffen

An einer Berufsschule in Paderborn ist am Mittwoch eine Schülerin mit einem Messer angegriffen worden. Die Schülerin habe lebensgefährliche Verletzungen erlitten und werde notoperiert, teilte die Polizei mit. Der Tatverdächtige sei zunächst geflohen, sei dann aber festgenommen worden. Es handele sich um einen 25-jährigen deutschen Mitschüler. Laut Polizei soll der Mann die Schülerin in der Turnhalle angegriffen haben.

Die Schule hatte Amok-Alarm ausgelöst. Zahlreiche Polizeikräfte, darunter Spezialkräfte, sicherten die Schule. Es habe aber keine Gefahr für Unbeteiligte bestanden, sagte ein Polizeisprecher. Die Hintergründe der Tat seien unklar und Gegenstand der Ermittlungen.