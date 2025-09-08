Icon Menü
Kriminalität auf Festen: Schuss auf Kirmes: Mann schwer verletzt

Kriminalität auf Festen

Schuss auf Kirmes: Mann schwer verletzt

Zunächst streiten die beiden jungen Männer, dann fällt ein Schuss. Nun ermittelt die Polizei wegen versuchter Tötung.
Von dpa
    Auf einer Kirmes wurde ein Mann durch einen Schuss verletzt. (Symbolbild)
    Auf einer Kirmes wurde ein Mann durch einen Schuss verletzt. (Symbolbild) Foto: Oliver Killig/dpa-Zentralbild/dpa

    Auf einer Kirmes in Wetzlar ist ein Mann mit einem Schuss aus einer Schreckschusspistole schwer verletzt worden. Der 20-Jährige sei in eine Klinik gebracht worden, Lebensgefahr bestehe nicht, teilten Staatsanwaltschaft und Polizeipräsidium mit.

    Der mutmaßliche Täter, ein 18-jähriger Afghane, wurde kurz nach der Tat noch im Festzelt kurzzeitig festgenommen, gegen ihn wird wegen des Verdachts der versuchten Tötung ermittelt. Nach den bisherigen Ermittlungen waren die beiden jungen Männer in der Nacht zum Samstag bei der Kirmes im Stadtteil Dutenhofen in Streit geraten, danach soll der 18-Jährige geschossen haben.

