Autorennen endet an der Leitplanke

Ein mutmaßliches illegales Autorennen in Limburg ist in der Nacht zum Samstag an einer Leitplanke geendet. Wie die Polizei mitteilte, duellierten sich ein 18-Jähriger und ein 21-Jähriger mit ihren hochmotorisierten Autos auf der Bundesstraße 8. An einer Ampelkreuzung hätten beide die Kontrolle über ihre Fahrzeuge verloren und kollidierten mit der Straßenbegrenzung. Es entstand laut Polizei ein Sachschaden in Höhe von rund 50.000 Euro. Die Staatsanwaltschaft ließ die beiden Autos sicherstellen.

