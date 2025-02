Bande schmuggelte 7.000 Kilo Gold mit Autos in die Schweiz

Ein Mann soll in fünf Jahren rund sieben Tonnen Gold aus Italien in die Schweiz geschmuggelt haben. Kuriere sollen dabei Schmuck, Münzen und Goldbarren bei den Grenzübertritten in Autos versteckt haben - zum Beispiel im eigens präparierten Tanks, im Armaturenbrett oder in der Sitzlehne. Das Edelmetall wurde teils nach Deutschland verkauft, wie das Schweizer Bundesamt für Zoll- und Grenzsicherheit berichtete. Die Ermittler entlarvten nun einen 65-jährigen Italiener als mutmaßlichen Chef des Schmuggelrings. Er sei angeklagt worden.

In Stuttgart waren in diesem Zusammenhang im Oktober 2022 drei Angeklagte zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt worden. Einer hatte das Gold ohne Zollanmeldung über die Grenze gebracht, die anderen es in Kenntnis des Betrugs gekauft. Die Einfuhr von Gold muss ab bestimmten Mengen an den Grenzen gemeldet werden. Dafür sind Abgaben fällig. Der Angeklagte und die Verurteilten haben nach Angaben des Amtes und der deutschen Gerichte mehr als 35 Millionen Euro an Abgaben hinterzogen.

Der Italiener soll das geschmuggelte Gold gegen Bargeld an Goldhändler in der Schweiz verkauft haben, berichtete das Bundesamt für Zoll- und Grenzsicherheit. Die Herkunft habe er mit falschen Unterlagen verschleiert. Den Goldhändlern habe man keine illegalen Tätigkeiten nachweisen können, deshalb seien sie nicht angeklagt worden, sagte eine Sprecherin.