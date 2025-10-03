Betrunkener bricht in Autohaus ein

Ein betrunkener 28-Jähriger soll in Rüsselsheim ein Auto aus einem Autohaus gestohlen und mehrere Fahrzeuge beschädigt haben. Zudem soll der Mann vor der Polizei geflohen sein.

Ihm wird vorgeworfen, mehrere Autoschlüssel und einen Wagen aus dem Autohaus gestohlen zu haben, wie die Polizei mitteilte. Als er mit dem Auto vom Gelände fuhr, habe er acht Fahrzeuge beschädigt und das Zufahrtstor durchbrochen. Zudem soll er den Zaun einer Tankstelle gegenüber von dem Autohaus beschädigt haben.

Die Polizei habe den 28-Jährigen mit dem gestohlenen Wagen nach einem Zeugenhinweis gesichtet. Als der Mann die Polizei sah, habe er stark beschleunigt und sei geflohen. Dabei habe er mit dem Auto mehrere Leitplanken gestreift, bevor er festgenommen wurde.

Bei ihm seien 1,6 Promille gemessen worden. Auch ein Vortest auf Drogen sei positiv ausgefallen. Gegen den Mann hätten zwei Haftbefehle vorgelegen, er sei in eine Justizvollzugsanstalt gebracht worden.