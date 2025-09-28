Betrunkener greift Polizeibeamte an

Ein 32-Jähriger hat in Wiesbaden Polizeibeamte angegriffen. Der Mann habe am Samstagabend zunächst einen Polizisten beleidigt, teilte die Polizei mit. Anschließend habe er Widerstand geleistet und in Richtung eines Polizisten geschlagen. Die Polizisten blieben dabei unverletzt.

Der 32-Jährige sei anschließend auf den Boden gebracht und vorläufig festgenommen worden. Nach Rücksprache mit einem Richter sei der Mann aufgrund seiner Alkoholisierung zur Ausnüchterung in Polizeigewahrsam genommen worden. Gegen ihn seien Ermittlungsverfahren eingeleitet worden.