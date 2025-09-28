Icon Menü
Kriminalität: Betrunkener greift Polizeibeamte an

Kriminalität

Betrunkener greift Polizeibeamte an

Nach einer Auseinandersetzung mit der Polizei wurde ein 32-Jähriger in Wiesbaden in Gewahrsam genommen. Er hatte zuvor einen Beamten beleidigt und Widerstand geleistet.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Gegen den 32-Jährigen wurden ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. (Symbolbild)
    Gegen den 32-Jährigen wurden ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. (Symbolbild) Foto: Robert Michael/dpa

    Ein 32-Jähriger hat in Wiesbaden Polizeibeamte angegriffen. Der Mann habe am Samstagabend zunächst einen Polizisten beleidigt, teilte die Polizei mit. Anschließend habe er Widerstand geleistet und in Richtung eines Polizisten geschlagen. Die Polizisten blieben dabei unverletzt.

    Der 32-Jährige sei anschließend auf den Boden gebracht und vorläufig festgenommen worden. Nach Rücksprache mit einem Richter sei der Mann aufgrund seiner Alkoholisierung zur Ausnüchterung in Polizeigewahrsam genommen worden. Gegen ihn seien Ermittlungsverfahren eingeleitet worden.

