Beziehungsstreit eskaliert – Messerattacke in Aßlar

In Aßlar (Lahn-Dill-Kreis) ist ein Beziehungsstreit eskaliert. Wie die Polizei mitteilte, kam es im Stadtteil Werdorf zwischen dem Ex-Partner und dem neuen Lebensgefährten einer 47-Jährigen in der Wohnung der Frau zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Dabei habe der 43 Jahre alte Ex-Freund dem neuen Partner am frühen Dienstagmorgen mit einem Messer in den Oberschenkel gestochen. Zudem habe er den 37-Jährigen mit einer Schreckschusspistole bedroht.
Der Täter wurde laut Mitteilung festgenommen. Das Opfer wurde zunächst in ein Krankenhaus gebracht, das er zeitnah wieder verlassen konnte. Die 47-Jährige blieb unverletzt. Gegen den Ex-Partner der Frau wird laut Mitteilung nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt. Wegen fehlender Haftgründe sei er aus dem Polizeigewahrsam entlassen worden, hieß es.
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden