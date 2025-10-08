Beziehungsstreit eskaliert – Messerattacke in Aßlar

In Aßlar (Lahn-Dill-Kreis) ist ein Beziehungsstreit eskaliert. Wie die Polizei mitteilte, kam es im Stadtteil Werdorf zwischen dem Ex-Partner und dem neuen Lebensgefährten einer 47-Jährigen in der Wohnung der Frau zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Dabei habe der 43 Jahre alte Ex-Freund dem neuen Partner am frühen Dienstagmorgen mit einem Messer in den Oberschenkel gestochen. Zudem habe er den 37-Jährigen mit einer Schreckschusspistole bedroht.

Der Täter wurde laut Mitteilung festgenommen. Das Opfer wurde zunächst in ein Krankenhaus gebracht, das er zeitnah wieder verlassen konnte. Die 47-Jährige blieb unverletzt. Gegen den Ex-Partner der Frau wird laut Mitteilung nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt. Wegen fehlender Haftgründe sei er aus dem Polizeigewahrsam entlassen worden, hieß es.