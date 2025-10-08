Icon Menü
Kriminalität: Beziehungsstreit eskaliert – Messerattacke in Aßlar

Kriminalität

Beziehungsstreit eskaliert – Messerattacke in Aßlar

Ein Streit zwischen dem Ex-Partner und dem neuen Freund einer Frau endet in Aßlar mit einer Messerattacke. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Nach einem Streit in Aßlar soll ein Mann den neuen Partner seiner Ex mit einem Messer verletzt haben. (Symbolbild)
    Nach einem Streit in Aßlar soll ein Mann den neuen Partner seiner Ex mit einem Messer verletzt haben. (Symbolbild) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

    In Aßlar (Lahn-Dill-Kreis) ist ein Beziehungsstreit eskaliert. Wie die Polizei mitteilte, kam es im Stadtteil Werdorf zwischen dem Ex-Partner und dem neuen Lebensgefährten einer 47-Jährigen in der Wohnung der Frau zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Dabei habe der 43 Jahre alte Ex-Freund dem neuen Partner am frühen Dienstagmorgen mit einem Messer in den Oberschenkel gestochen. Zudem habe er den 37-Jährigen mit einer Schreckschusspistole bedroht.

    Der Täter wurde laut Mitteilung festgenommen. Das Opfer wurde zunächst in ein Krankenhaus gebracht, das er zeitnah wieder verlassen konnte. Die 47-Jährige blieb unverletzt. Gegen den Ex-Partner der Frau wird laut Mitteilung nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt. Wegen fehlender Haftgründe sei er aus dem Polizeigewahrsam entlassen worden, hieß es.

