Blutiger Streit in Stuttgart – 54-Jähriger schwer verletzt

Blutiger Streit in Stuttgart: Ein 46 Jahre alter Mann hat nach Angaben der Polizei einen 54-Jährigen mit einem spitzen Gegenstand in den Hals gestochen. Zeugen alarmierten per Notruf die Polizei. Der 54 Jahre alte Mann wurde aufgrund der deutlich sichtbaren Blutspur entdeckt. Er kam in eine Klinik. Anhand der Täterbeschreibung wurde der Verdächtige unweit des Tatortes festgenommen. Ihm wird versuchte Tötung vorgeworfen. Die beiden Männer hätten vor der Tat heftig gestritten.

