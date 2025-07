Brand in Grundschule - Neunjähriger ist Tatverdächtiger

Ein Neunjähriger ist mutmaßlich für den Brand an einer Grundschule in Darmstadt Ende Juni verantwortlich. Wie die Polizei bestätigte, handelt es sich bei dem Tatverdächtigen um einen Schüler der betroffenen Erich-Kästner-Schule. Zuvor hatte das «Darmstädter Echo» berichtet.

Als Ursache für den Brand in der Grundschule im Stadtteil Kranichstein am 30. Juni stellten Ermittler einen angezündeten Handtuchspender fest. Sie ermittelten wegen Brandstiftung. 30 Kinder atmeten den Rauch des Feuers ein. Neun Kinder wurden für Untersuchungen ins Krankenhaus gebracht. Sieben von ihnen wurden laut Polizei ambulant behandelt. Zwei Kinder verließen die Klinik am nächsten Tag.

Schätzungen zufolge liegt ein Schaden von mehreren Zehntausend Euro vor. Der mutmaßliche Täter ist aufgrund seines jungen Alters nicht strafmündig.