Brandstiftung in Frankfurt: Jugendlicher festgenommen

Nach einem Brand in einem Frankfurter Café ist ein Jugendlicher wegen des Verdachts des versuchten Mordes festgenommen worden. Der 15-Jährige mit niederländischer Staatsangehörigkeit soll laut Polizei am frühen Dienstagmorgen einen brennenden Gegenstand durch die Eingangstür in das Café im Stadtteil Bockenheim geworfen haben. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich demnach unter anderem der Betreiber sowie mindestens vier weitere Menschen im Innenraum.

Teile des Lokalinnenraums begannen daraufhin zu brennen, die Menschen retteten sich den Angaben nach auf die Straße. Der mutmaßliche Täter flüchtete, zeitgleich sei ein Auto mit niederländischem Kennzeichen, das im Zusammenhang mit der Tat stehen könnte, vom Tatort weggefahren. Im Rahmen einer Fahndung nahmen Beamte den 15-Jährigen fest. Er sollte noch am Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt werden.